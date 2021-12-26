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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ndaki terör saldırısını kınadı

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ndaki terör saldırısını kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, Burkina Faso ordusuna bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybettiği bugün (26 Aralık) derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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