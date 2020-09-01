Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden...
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.
01.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:00
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.
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Kaynak: AA