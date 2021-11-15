Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'ın istikrarı için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'ın istikrarı için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " Afganistan'ın istikrarı için birlikte çalışmaya hazırız" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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