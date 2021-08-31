Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye şu anda en çok göçmen...

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye şu anda en çok göçmen barındıran ülke, bizim daha fazla göçmene ev sahipliği yapma kapasitemiz yok. Biz şu ana kadar insani sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik.