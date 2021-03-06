Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'a geldi
06.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:24
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki temaslarının ardından Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki temaslarının ardından Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu Urgenç Uluslararası Havalimanı'nda Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov ile Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı