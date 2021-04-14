Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Konseyi Toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel'i ziyaret edecek.
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Konseyi Toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel'i ziyaret edecek.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Konseyi Toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel'i ziyaret edecek.

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Konseyi Toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel'i ziyaret edecek.

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Konseyi Toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel'i ziyaret edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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