Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması...
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu" dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı