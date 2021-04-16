Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması...

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu" dedi.