Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması...
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, 'Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu" dedi.

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Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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