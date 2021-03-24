Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. Bizim teklifimiz üzerine Birleşmiş Milletler toplantı düzenleyecek. AB toplantıya gözlemci olarak katılmak istedi. Biz Türkiye olarak son derece yapıcıyız ama Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusunda da son derece kararlıyız" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı