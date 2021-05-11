Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halen bulunmakta olduğu Suudi Arabistan'da, Ürdün DİB Safadi ve Mısır DİB Şukri ile Filistin'deki son gelişmeler...
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halen bulunmakta olduğu Suudi Arabistan'da, Ürdün DİB Safadi ve Mısır DİB Şukri ile Filistin'deki son gelişmeler...

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halen bulunmakta olduğu Suudi Arabistan'da, Ürdün DİB Safadi ve Mısır DİB Şukri ile Filistin'deki son gelişmeler...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halen bulunmakta olduğu Suudi Arabistan'da, Ürdün DİB Safadi ve Mısır DİB Şukri ile Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in saldırganlığı karşısında uluslararası alanda atılacak adımlar konusunda birer telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halen bulunmakta olduğu Suudi Arabistan'da, Ürdün DİB Safadi ve Mısır DİB Şukri ile Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in saldırganlığı karşısında uluslararası alanda atılacak adımlar konusunda birer telefon görüşmesi yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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