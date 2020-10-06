Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes....
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes....

06.10.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:26
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı. Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demeleri lazım" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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