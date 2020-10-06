Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes....

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı.