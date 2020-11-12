Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik, "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak.
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik, "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak.

12.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:23
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik,

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik, "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik, "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece, işgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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