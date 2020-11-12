Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik, "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak.

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik, "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak.