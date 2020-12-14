Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi...
14.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:04
Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden