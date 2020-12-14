Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi...

14.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:04
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

İlgili Haberler

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz
Bakan Akar: 'Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir'
Bakan Akar: "Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir"
Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan, Sudan'da
Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan, Sudan'da

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ersun Yanal Çağdaş Atan Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:05:29. #1.14#
title