Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin...
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin.
08.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var"
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Kaynak: AA