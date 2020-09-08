Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin... Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var" Kaynak: AA