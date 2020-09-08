Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin...

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin.

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
08.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:26

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Erol Evgin Serenay Sarıkaya Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Eylül Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 14:27:31. #1.15#
title