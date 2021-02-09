Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman'da Türk vatandaşlarıyla buluştu
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

09.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:16
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umman'da çalışan bazı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından kurulan Umman-Türkiye Dostluk Derneği kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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