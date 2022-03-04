Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. - Haberler

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

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