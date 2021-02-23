Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız."