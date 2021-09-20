Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek' - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nin açılışında, "Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek" dedi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek"

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nin açılışında, "Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'nin açılışında konuştu. Türkevi'nin yerinin çok önemli bir konumda olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımızı, iş dünyamız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir. Bu milli gurur projesinin yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek

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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek' - Haberler
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