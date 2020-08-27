Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu...
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu...

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Moldova'nın istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini bildirdi.

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu...
27.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Moldova'nın istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde konuştu.

Açılışa katılan Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya'ya özellikle teşekkür eden Çavuşoğlu, açılışa denk gelen Moldova'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

Çavuşoğlu, Moldova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizerek, o tarihten bu yana ikili ilişkileri her geçen gün daha da güçlendirdiklerini dile getirdi.

İkili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkardıklarını belirten Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ilkinin geçen aralıkta Ankara'da yapıldığını, toplantının ikincisinin gelecek yıl Moldova'da yapılacağını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Moldova'nın istikrarına, ekonomik kalkınmasına önem veriyoruz ve destekliyoruz. Güçlü bir Moldova içinde güçlü ve müreffeh bir Gagauzya arzu ediyoruz. Özellikle Kişinev ile Komrat arasında iş birliğinin, diyaloğun samimi bir şekilde geliştirildiğini görmekten de çok mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Moldova'nın sınır ve toprak bütünlüğüne önem verdiğine de değinen Çavuşoğlu, "Aynı şekilde, Transdinyester sorununun da bu çerçevede çözülmesi için desteğimiz devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Moldova'ya destek verdiğini anımsatarak, Moldova'nın ekonomik kalkınması için de Türkiye'nin verdiği desteği sürdüreceğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'ne verdiği desteğe de devam edeceğini bildirdi.

"Bu bölgede açılan ilk ve tek başkonsolosluk, bizim başkonsolosluğumuzdur"

Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğun açılış sürecinde kendilerine verilen destek için Moldova hükümetine ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'a teşekkür eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moldova ve Gagauzya ile bu başkonsolosluğumuz bağlarımızı daha da güçlendirecek. Bu başkonsolosluğumuz sadece burada yaşayan vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hizmet etmeyecek. Burası Moldovalıların evidir, Tüm Gagauz soydaşlarımızın evidir. Hepinizin hizmetinde olacak. Burada kendinizi evinizde hissedin. Gagavuz Yeri'nde, bu bölgede açılan ilk ve tek başkonsolosluk, bizim başkonsolosluğumuzdur. Komrat Başkonsolosluğumuz, sadece Gagauz Yeri'ndeki insanlara değil, Moldova'nın güneyindeki 9 şehre hizmet edecek ve o şehirlerde yaşayan dostlarımızın hizmetinde olacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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