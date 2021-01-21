Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli"
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli"

21.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:29

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" dedi.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli'
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli'
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli'
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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