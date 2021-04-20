Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin kendi başına ("devlet başkanlığı" için) yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz"

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin kendi başına ("devlet başkanlığı" için) yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz"