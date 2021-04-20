Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin kendi başına ("devlet başkanlığı" için) yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz"
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin kendi başına ("devlet başkanlığı" için) yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz"

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye'de) Rejimin kendi başına ('devlet başkanlığı' için) yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz'
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin kendi başına ("devlet başkanlığı" için) yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin kendi başına ("devlet başkanlığı" için) yaptığı seçim meşru olmaz ve bu seçimi de kimse tanımaz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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