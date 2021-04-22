Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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