Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.
Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya