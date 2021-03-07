Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Semerkant kentinde türbeleri ziyaret etti
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Semerkant kentinde türbeleri ziyaret etti

07.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:10
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Semerkant kentinde türbeleri ziyaret etti

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ülkenin ilk Cumhurbaşkanı merhum İslam Kerimov ve Timurlu İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un türbesine ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde ülkenin ilk Cumhurbaşkanı merhum İslam Kerimov ve Timurlu İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un türbesine ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'da Semerkant şehrine geldi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Turizmi Geliştirme Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Semerkant Valisi Erkin Turdimov tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Abduhakimov ve Kamilov'un eşliğinde Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Kerimovun türbesine giderek çiçek bıraktı, ardından da dua etti.

Çavuşoğlu, daha sonra Timurlu İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un türbesine ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek-Türk ortak yapımı "Mendirman Celaleddin" dizisinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ, Bozdağ Film Genel Koordinatörü Özcan Ayma????, "Mendirman Celaleddin" dizisinin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım ve dizinin oyuncusu Mehmet Pala ile Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Sezgin Erdemir ??de eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Abduhakimov, Türk oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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