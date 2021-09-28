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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan değerlendirmesi Açıklaması

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'a, hızlı ve maliyeti daha düşük olduğu için Pakistan üzerinden kara yoluyla insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'a, hızlı ve maliyeti daha düşük olduğu için Pakistan üzerinden kara yoluyla insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin gündemi sorulan Çavuşoğlu, ağırlıklı olarak Suriye, İdlib ve ticari ilişkiler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye'deki insani yardımlar ve Libya'nın da gündeme gelebileceğini belirtti.

Mısır'a gelecek dönemde üst düzey bir ziyaret planlanıp planlanmadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Onlardan gelen heyetle yapılan toplantı ve sonrasındaki ortak açıklama, geleceğe yönelik olumlu. Şu anda bakan ve Cumhurbaşkanı düzeyinde planlanan ziyaret yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti ile temas olup olmadığı sorusuna, "Büyükelçi düzeyinde görüşme var. Biz daha oraya gitmedik, onlar gelmedi. İnsani yardım, gıda, ilaç ve kış geliyor, ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları konuşuyoruz." karşılığını verdi.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili gelinen son durum sorulan Çavuşoğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Güvenlik endişeleri halen giderilmiş değil. Tam bir netlik yok. Geçici olarak belli saatlerde charter uçuşları açık ama düzenli uçuşlar için henüz şartlar oluşmadı. Görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

Afganistan'a yapılacak insani yardıma ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili biz de herkese tavsiyede bulunuyoruz. Ülkenin çökmemesi, ekonomisinin çökmemesi lazım. Sahada, AFAD, Kızılay ve diğer ilgili kurumlarımızla toplantılar yaptık. Özellikle Pakistan'dan alıp oraya yardım gönderme konusunda bir mutabakat oldu kendi aramızda. Kabine toplantısında da gündeme geldi. İnsani yardım göndereceğiz. Çoğunluğunu Pakistan'dan alıp kara yoluyla göndereceğiz. Hem daha hızlı hem maliyeti daha düşük. Önümüzdeki günlerde insani yardım miktarını artıracağız."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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