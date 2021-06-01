Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Toplantıda başta 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları ve Zirve'de kabul edilmesi planlanan NATO 2030 Kararları olmak üzere, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmeler ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konular ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda NATO 2030 Kararları bağlamında Genel Sekreter Stoltenberg'in çabalarını desteklediklerini, bu kararların ittifakın ve transatlantik bağların günümüz stratejik ortamında geçerliliğini ortaya koyacağına ve daha da güçlendireceğine inandıklarını kaydetti. Genel Sekreterin NATO'nun Afganistan'ın geleceğine dair rolüne ilişkin görüşlerini de desteklediklerini ifade etti.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı