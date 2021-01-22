Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz.