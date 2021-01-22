Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."
22.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:36
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin