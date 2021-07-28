Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Manavgat'taki orman yangını) Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı.
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini... - Haberler
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