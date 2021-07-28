Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız