Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev'de
Son dakika haberler: ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.
? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Sanayiler Bakanı Oleg Uruskiy karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı