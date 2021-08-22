Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev'de
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Sanayiler Bakanı Oleg Uruskiy karşıladı.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev'de
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev'de
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev'de
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kiev'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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