Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı ve Angolalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı ve Angolalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı ve Angolalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Al Sani ve Antonio ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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