Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
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Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle dün götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen ve Alanya'ya getirilen Khouma Babacar'ın tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral karşıladı.

Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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