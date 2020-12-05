Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği, Kıbrıs ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan