Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi Bir son dakika haberine göre Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi.

Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi. Kaynak: AA