Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi
Bir son dakika haberine göre Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi.
08.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:12
Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi.
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Kaynak: AA