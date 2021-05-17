Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab'la görüştü
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab'la görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab'la görüştü
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Bu çerçevede, Filistin'deki İsrail vahşetine dikkat çekilerek uluslararası toplumun buna daha güçlü bir tepki vermesinin elzem olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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