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Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Hollandalı mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Kafkaslar'daki ve Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulup, bölgesel konularda yakın iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. - ANKARA

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