Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor."

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor.