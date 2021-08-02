Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor."
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor."

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor.'
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Muhittin Böcek'in sözleri) Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Muhittin Böcek'in sözleri) Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim"
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor." - Haberler
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