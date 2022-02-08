Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Hava Yollarının (THY) Helsinki ile İstanbul arasındaki uçuş sayısı, yine temmuz ayında Helsinki'de yaptığımız ziyarette Haavisto'nun bir ricasıydı, 7'den 9'a çıktı ve gelecek hafta itibarıyla THY uçuş sayısını 10'a çıkaracak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Haavisto'yu Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu, bunun mevkidaşının dışişleri bakanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu, kendisini geçen yıl temmuzda Helsinki'de ziyaret ettiğini ve o günden bu yana defalarca telefonla görüştüklerini, uluslararası platformlarda da en son Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) toplantısında da ikili görüştüğünü; Haavisto'nun, en sık temas kurduğu ve birlikte çalıştığı kişilerden olduğunu söyledi.

Finlandiya ile "Barış İçin Arabuluculuk Dostlar Grubu'na hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de AGİT de eş başkanlık yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, AGİT'te İsviçre'nin eş başkan olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatına da bu inisiyatifi taşıdıklarını ve ara bulucuların yetişmesi için birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Çavuşoğlu, ara bulucuların İstanbul'da bundan sonra da eğitilmesi için çabaların sürdüreceklerini belirterek "İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na geçtiğimiz yıllarda Finlandiya'dan üst düzey katılım olmuştu, geçmiş devlet başkanları, cumhurbaşkanları da bu toplantılarımıza katılmıştı. Bu kez Antalya Diplomasi Forumu'ndan bir gün önce Antalya'da bu toplantıyı gerçekleştirmek için öneride bulunduk, Haavisto da bunu kabul etti. İstanbul ara buluculuk konferansı toplantısında 10 Mart'ta Antalya'da hem de Antalya Diploması Forumu'nda tekrar ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağım." diye konuştu.

Bugünkü ziyarette ve görüşmelerde ikili ilişkileri baştan sona ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Ortak ticaret ve ekonomi mekanizması kurduklarını ve ilk toplantıyı gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu marjda bir iş formunu da gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktardı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Turizm önemli bir sektör. Türk Hava Yollarının (THY) Helsinki ile İstanbul arasındaki uçuş sayısı, yine temmuz ayında Helsinki'de yaptığımız ziyarette Haavisto'nun bir ricasıydı, 7'den 9'a çıktı ve gelecek hafta itibarıyla Türk Hava Yolları uçuş sayısını 10'a çıkaracak. Finlandiya'dan daha fazla turisti ülkemizde, özellikle de benim şehrim Antalya'da ağırlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine her seferinde Antalya'nın Alanya ilçesini ön plana çıkardığını aktararak İskandinav ülkelerinden gelen turistlerin de en çok Antalya'yı özellikle de Alanya'yı tercih ettiğini, geçmişte bölgeye 200 bin civarında turist geldiğini ama geçen sene yaklaşık 35 bin turist olduğunu, bunun Kovid-19 salgınından kaynaklandığını düşündüklerini ve tekrar Fin dostlarını Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Mevkidaşıyla Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Finlandiya'nın prensip olarak başından beri bu sürece verdiği destekten dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz Helsinki ruhunu Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizde tekrar canlandırmak istiyoruz ve siyasi engeller olmadan teknik konuları AB ile müzakere edip üzerimize düşeni de yapmaya hazır olduğumuzu bir kere da söylemek isterim." dedi.

Bakan Haavisto ile bölgesel konuları da samimi bir şekilde ele aldıkların aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"PKK/YPG, Suriye meselesini, İran ve nükleer anlaşma konusunu aynı zamanda Güney Kafkasya da Ermenistan'la Türkiye arasında Ermenistan-Azerbaycan arasındaki son gelişmeleri ele aldık, bilgiler verdik. Libya'yı konuştuk. Elbette Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği de değerlendirdik. En son Ukrayna'ya yaptığımız ziyaret ve gündeme gelen konular hakkında bu gerginlikle ilgili konular hakkında kendisine taze bilgileri verdim.

Kazakistan'daki gelişmeleri de son gelişmeleri de ele aldık. Etiyopya konusunda birlikte ayrı ayrı çabada sarf ettik birlikte de çaba sarf ettik. Daha önce Haavisto'nun bölge ziyareti vardı temennimiz şu anda savaşın çatışmanın tamamen sona erdirilmesi ve insani yardımların hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve siyasi sürecinde tabii kalıcı bir barışla istikrarla neticelenmesi için Finlandiya ile beraber bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Genel anlamda Afrika'daki gelişmeleri özellikle Afrika boynuzundaki gelişmeleri değerlendirdik."

Finlandiya'nın Türkiye'nin üç kentinde fahri konsolosluklar açacağını duyuran Çavuşoğlu, "Bizim tarafımızdan süreci tamamladık. Olumlu değerlendirdiğimizi bugün Haavisto'ya bildirdik. Adana, İzmir ve Kayseri'de Finlandiya önümüzdeki günlerde fahri konsolosluk açacak." dedi.

Çavuşoğlu, Fin bakan ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunu görüştüklerini kaydetti.

(Bitti)