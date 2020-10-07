Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

07.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:30
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'de uzlaşı sürecine atıf yaparak, Türkiye'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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