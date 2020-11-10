Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz"
10.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:22
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci