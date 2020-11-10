Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz"

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı.