Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde Son dakika haberine göre Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.

Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.

Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi. Dominik Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona'nın yemin törenine katılacak olan Çavuşoğlu, tören sonrası Cumhurbaşkanı Abinader tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, bu vesileyle yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. - SANTO DOMINGO

Kaynak: İHA