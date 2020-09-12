Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön...
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız"
12.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız"
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Kaynak: AA