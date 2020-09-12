Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön...

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız"

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
12.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:14

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Metin Özülkü Canan Ergüder İbrahim Tatlıses Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Kuyumcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 15:14:34. #1.15#
title