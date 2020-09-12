Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön... Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız" Kaynak: AA