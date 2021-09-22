Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Kor'ok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

NEW YORK (DHA) - ? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Kor'ok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü
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Haber: Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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