Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekyalı ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son dakika haberlerine göre ? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Kor'ok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.
NEW YORK (DHA) - ? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ve Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Kor'ok'la iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.