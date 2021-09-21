Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile görüştü.

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile görüştü.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü - Haberler
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