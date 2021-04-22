Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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