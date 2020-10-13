Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarındana...

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarındana çekil' diye bir çağrı olursa, o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz."