Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarındana...
13.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:34
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarındana çekil' diye bir çağrı olursa, o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarındana çekil' diye bir çağrı olursa, o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya