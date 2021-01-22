Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP Milletvekili Küçük'le görüştü
22.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:33
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük'le bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük'le bir araya geldi.
Brüksel'deki görüşmenin ardından Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, soydaş Küçük'le görüşmesinde AP ile yapıcı bir diyaloğun koşullarını ele aldıklarını aktardı.
Çavuşoğlu, "Bulgaristan'daki soydaşlarımızı, Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizde dostluk köprüsü olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin