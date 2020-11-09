Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

09.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:05
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören sonrasında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören sonrasında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle ve bakan yardımcılarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı ve dua okundu. Çavuşoğlu, Anıtkabir'de Atatürk'ün naaşının bulunduğu mozoleye çenek bıraktı. Ardından da Anıtkabir Özel defterini imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÖZKAN

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