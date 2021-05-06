Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'la görüştü
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'la görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'la görüştü
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'le köklü iş birliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Steinmeier'la göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştüklerini aktardı.

Çavuşoğlu ayrıca Twitter'daki bir diğer paylaşımında, Almanya'nın Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss'e Türkiye'nin güvenli turizm programı hakkında bilgi verdiğini ve AB'deki aşı pasaportu gelişmelerini ve alınan önlemleri görüştüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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