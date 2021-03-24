Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık"
24.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:46
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin