Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık"
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık"

24.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:46
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık'

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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