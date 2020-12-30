Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"
30.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:48
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin