Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"