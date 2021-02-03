Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

03.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:25
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18'inci Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) Toplantısı'na iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18'inci Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) Toplantısı'na iştirak etti.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıya Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya dışişleri bakanlarının da katıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, MIKTA Dönem Başkanlığını devralan Avustralya'yı kutlarken, devreden Güney Kore'ye de teşekkürlerini iletti.

"MIKTA çok taraflı diplomasiye güzel bir örnek." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin katkılarının devam edeceğini vurguladı.

25 Eylül 2013'te oluşturulan MIKTA, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde yürütülen MIKTA toplantılarının koordinasyonu ise Dönem Başkanlığını üstlenen ülke tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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