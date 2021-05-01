Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Ülkemize değer katmak için durmaksızın çalışan, alın teriyle rızkının peşinden koşan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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